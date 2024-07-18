Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1813
Сын: Никифор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1838
Малые Ямаши, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия