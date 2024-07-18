Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1813

Сын: Никифор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1838
Малые Ямаши, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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