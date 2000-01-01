Токаренко Мануил Елисеевич
Место рожденияпушкарщина
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Токаренко Елисей Мартынович
Мать: Жепка Ирина Ивановна
пушкарщина
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Токаренко Елена Мануиловна
Мать ребёнка: Строколис Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
11.02.1909
Сын: Токаренко Дмитрий Мануилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токаренко Пелагея Мануиловна
Мать ребёнка: Строколис Мария Терентьевна
Смерть
Неизвестно