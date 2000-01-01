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Токаренко Мануил Елисеевич

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Место рождения

пушкарщина

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Токаренко Елисей Мартынович

Мать: Жепка Ирина Ивановна

пушкарщина
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Токаренко Елена Мануиловна

Мать ребёнка: Строколис Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
11.02.1909

Сын: Токаренко Дмитрий Мануилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строколис Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токаренко Пелагея Мануиловна

Мать ребёнка: Строколис Мария Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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