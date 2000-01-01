Раструбин Максим Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбин Максим Прокофьев

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Прокофий Трофимов

Мать: не указана

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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