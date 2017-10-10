Ананьев Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1935
Дата смерти10.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935
Место жительства
С 1953
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.10.2017
Место жительства
По 2017