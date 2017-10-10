Ананьев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

10.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1935
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1953
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.10.2017
Дубна, Дубна, Московская область
Место жительства
По 2017
Дубна, Дубна, Московская область
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