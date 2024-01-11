Дорохов Николай Мефодьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1974
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Дорохов Мефодий Иванович
Мать: Синицына Ефимья Павловна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Дорохова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дорохова Алефтина Павловна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Дорохов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дорохова Алефтина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974