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Дорохов Николай Мефодьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Дорохов Мефодий Иванович

Мать: Синицына Ефимья Павловна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Дорохова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дорохова Алефтина Павловна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Дорохов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дорохова Алефтина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова Алефтина Павловна

Смерть
1974
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