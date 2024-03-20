Иванов Леонид Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Леонид Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1940

Дата смерти

13.01.1965

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940

Отец: Иванов Степан Васильевич

Мать: Иванова Галина Матвеевна

Рождение ребёнка
20.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звонцева Любовь Яковлевна

Прягаево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звонцева Любовь Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонцева Любовь Яковлевна

Смерть
13.01.1965
Прягаево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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