Иванов Леонид Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1940
Дата смерти13.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940
Отец: Иванов Степан Васильевич
Мать: Иванова Галина Матвеевна
Рождение ребёнка
20.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звонцева Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
10.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звонцева Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1965