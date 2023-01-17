Рыбин Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1986
Отец: Рыбин Николай
Мать: Рыбина Валентина
Рождение ребёнка
16.03.2008
Дочь: Рыбина Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Рыбина Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.04.2011
Мать ребёнка: Рыбина Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.04.2021
Дочь: Рыбина Софья Андреевна
Мать ребёнка: Рыбина Яна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбина Яна Сергеевна