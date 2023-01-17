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Рыбин Андрей Николаевич

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Место рождения

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

26.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1986

Отец: Рыбин Николай

Мать: Рыбина Валентина

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.03.2008

Дочь: Рыбина Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Рыбина Яна Сергеевна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.04.2011

Сын: Рыбин Артем Андреевич

Мать ребёнка: Рыбина Яна Сергеевна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.04.2021

Дочь: Рыбина Софья Андреевна

Мать ребёнка: Рыбина Яна Сергеевна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Яна Сергеевна

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