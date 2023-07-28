Савинова (Савинова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Савинова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Леонид Михайлович

Смерть
Неизвестно

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