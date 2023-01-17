Исправникова Огафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Огафья Алексеевна

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Место рождения

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марфа Никитовна

Отец ребёнка: Исправников Никита Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Офимья Никитовна

Отец ребёнка: Исправников Никита Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Исправников Матвей Никитович

Отец ребёнка: Исправников Никита Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Никита Симонович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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