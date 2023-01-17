Исправникова Огафья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марфа Никитовна
Отец ребёнка: Исправников Никита Симонович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Офимья Никитовна
Отец ребёнка: Исправников Никита Симонович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Исправников Матвей Никитович
Отец ребёнка: Исправников Никита Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно