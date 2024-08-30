Буянов Николай Степанович 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буянов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

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Жена

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1871 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Буянов Степан Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
26.05.1911

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.05.1911

Жена: не указана

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