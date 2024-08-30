Буянов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Буянов Степан Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1892
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1895
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1908
Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
26.05.1911
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.05.1911
Жена: не указана