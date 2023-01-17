Никита (Григорьев?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита (Григорьев?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1794 ст.

Дата смерти

После 1813 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Между 1755 и 1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: Матрёна Ильина

Место жительства
По 1813 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Жил в семье тёти Агафьи Васильевой. После 1813 года следы теряются: или умер, или ушёл в армию, или уехал.
Смерть
После 1813 ст.
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