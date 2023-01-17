Никита (Григорьев?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1794 ст.
Дата смертиПосле 1813 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: Матрёна Ильина
Место жительства
По 1813 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Жил в семье тёти Агафьи Васильевой. После 1813 года следы теряются: или умер, или ушёл в армию, или уехал.
Смерть
После 1813 ст.