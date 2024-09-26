Лоскутова (Грязина) Акулина (Акилина) Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле ?.05.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1834 года апрель - 35 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1858 года 7 мая - 57 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1246~1247_3
Бракосочетание
01.11.1816 ст.
Ясашный крестьянин отрок Егор Сергеев Лоскутов, того же прихода поч. Сабанера с ясашной крестьянской Прокопьевой дочерью девкой Акилиной Грязиной, первым браком. Поручители: того же починка Василий Ег... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Лоскутова Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Егор Сергеев
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Егор Сергеев
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова сын Филип. Восприемник: поч. Сабанерь крестьянин Панкратий Максимов Грязин. Крещение 11.01.1822 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1823 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Егор Сергеев
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова дочь Анна. Восприемник: сестра его родная девица Ксения Сергеева. Крещение 06.02.1823 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, о... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1825 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Егор Сергеев
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова сын Лев. Восприемник: той же деревни крестьянин Владимир Гаврилов Лоскутов. Крещение 24.02.1825 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1827 ст.
Дочь: Лоскутова Аграфена (Агрипина) Егоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Егор Сергеев
У крестьянина Егор Сергеева Лоскутова дочь Агрипина. Восприемник: починка Красного Ключа крестьянская дочь девица Татьяна Борисова Куклиных. Крещение 25.06.1827 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1829 ст.
Сын: Лоскутов Иаков (Яков) Егоров
Отец ребёнка: Лоскутов Егор Сергеев
У крестьянина Егора Сергеева Лоскутова сын Яков. Восприемник: того же починка крестьянин Семион Иванов Лоскутов. Крещение 11.10.1829 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 2... Показать все
Смерть
После ?.05.1858