Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1902
Отец ребёнка: Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ
Рождение ребёнка
17.11.1903
Сын: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ
Рождение ребёнка
16.02.1905
Сын: Салтаусов ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ
Рождение ребёнка
05.03.1906
Дочь: Салтаусова ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно