Егорова (Алёшина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова (Алёшина) Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наволоцкая Нина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.05.1949
Дочь: Магарева (Алешина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Алёшин Александр Михайлович
Барановская, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область