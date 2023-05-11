Егорова (Алёшина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Алёшина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1926

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Алёшина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наволоцкая Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.05.1949

Дочь: Магарева (Алешина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Алёшин Александр Михайлович

Барановская, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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