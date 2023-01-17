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Ferderer (Aufziger) Barbara

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

10.12.1910

Дата смерти

?.01.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1929 г.р.
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1939 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910

Отец: Aufzieger Jakob

Мать: Aufzieger Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
13.07.1929

Сын: Ferderer Johannes

Отец ребёнка: Foerderer Alois

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Foerderer Alois

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.05.1939

Сын: Ferderer Josef

Отец ребёнка: Foerderer Alois

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.12.1941

Сын: Ferderer Peter

Отец ребёнка: Foerderer Alois

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Foerderer Alois

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Foerderer Alois

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Foerderer Alois

?
Смерть
?.01.1980
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
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