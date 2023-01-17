Ferderer (Aufziger) Barbara
Место рождения
Дата рождения10.12.1910
Дата смерти?.01.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910
Отец: Aufzieger Jakob
Мать: Aufzieger Eva
Рождение ребёнка
13.07.1929
Сын: Ferderer Johannes
Отец ребёнка: Foerderer Alois
Рождение ребёнка
27.11.1934
Рождение ребёнка
22.05.1939
Сын: Ferderer Josef
Отец ребёнка: Foerderer Alois
Рождение ребёнка
03.12.1941
Сын: Ferderer Peter
Отец ребёнка: Foerderer Alois
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Foerderer Alois
?
Смерть
?.01.1980
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan