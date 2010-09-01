Сегал Люся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегал Люся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около ?.09.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сегал Алик Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Мальцева Элла Аликовна

Отец ребёнка: Сегал Алик Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Сегал Эдуард Аликович

Отец ребёнка: Сегал Алик Абрамович

Смерть
Около ?.09.2010
Белгород, город Белгород, Белгородская область

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