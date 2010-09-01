Сегал Люся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо ?.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сегал Алик Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Мальцева Элла Аликовна
Отец ребёнка: Сегал Алик Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1960
Отец ребёнка: Сегал Алик Абрамович
Смерть
Около ?.09.2010
Белгород, город Белгород, Белгородская область