Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич

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Место рождения

Херсон, Украина

Дата рождения

1932

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Херсон, Украина
Место жительства
С 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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