Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич
Место рожденияХерсон, Украина
Дата рождения1932
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Херсон, Украина
Место жительства
С 1937
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1988