Пузырев Захар Климович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти04.12.1978
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Пузырев Клим Логонович
Мать: Пузырева Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Пузырева Мария Савельевна
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Пузырев Алексей Захарович
Мать ребёнка: Пузырева Мария Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пузырева Мария Савельевна
Смерть
04.12.1978