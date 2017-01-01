Пузырев Захар Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырев Захар Климович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

04.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пузырев Клим Логонович

Мать: Пузырева Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Пузырева Мария Савельевна

Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Пузырев Алексей Захарович

Мать ребёнка: Пузырева Мария Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузырева Мария Савельевна

Смерть
04.12.1978
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