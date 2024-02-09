Иван Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смерти1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Варфоломей Алексеевич
Мать: Мавра Никоновна
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Кондратий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1814 ст.