Иван Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

1814 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Варфоломей Алексеевич

Мать: Мавра Никоновна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Кондратий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Ларион (Родион) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1814 ст.

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