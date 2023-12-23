Змиевская Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1966
Рождение ребёнка
29.06.1993
Сын: Змиевский Михаил Игоревич
Отец ребёнка: Змиевский Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Змиевский Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.2009
Отец ребёнка: Змиевский Игорь Николаевич