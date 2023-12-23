Змиевская Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змиевская Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1966

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1966

Отец: Белицкий Михаил Ефремович

Мать: Белицкая Галина Федоровна

Рождение ребёнка
29.06.1993

Сын: Змиевский Михаил Игоревич

Отец ребёнка: Змиевский Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змиевский Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.2009

Сын: Змиевский Петр Игоревич

Отец ребёнка: Змиевский Игорь Николаевич

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