Сапрыкина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ельникова Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Сапрыкин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Сапрыкин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна Макаровна
Отец ребёнка: Сапрыкин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапрыкин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Андрей Макарович
Отец ребёнка: Сапрыкин Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапрыкин Макар
Смерть
Неизвестно