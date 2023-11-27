Сапрыкина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина Авдотья

Сапрыкина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ельникова Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Сапрыкин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Сапрыкин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна Макаровна

Отец ребёнка: Сапрыкин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Федор Макарович

Отец ребёнка: Сапрыкин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Андрей Макарович

Отец ребёнка: Сапрыкин Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Макар

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close