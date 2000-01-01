Лаврухина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухина Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1982

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1982

Отец: Лаврухин Владимир Николаевич

Мать: Милехина Нина Ивановна

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