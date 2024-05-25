Баяндин Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1819
Жена: Баяндина Васса Ильинична
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.292б, С.467 - МК
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Баяндина Васса Ильинична
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Баяндина Васса Ильинична
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Баяндина Васса Ильинична
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Баяндина Васса Ильинична
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834) приёмыш Ильи Перфильевича Баяндина