Яровой Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1891
Дочь: Яровая Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна
Рождение ребёнка
24.03.1893
Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна
Рождение ребёнка
28.06.1895
Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна
Рождение ребёнка
09.03.1897
Сын: Яровой Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Яровая Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна
Смерть
Неизвестно