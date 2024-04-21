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Яровой Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Яровой Павел Кириллович

Мать: Яровая (Журбина) Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна

Рождение ребёнка
28.08.1891

Дочь: Яровая Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна

Рождение ребёнка
24.03.1893

Сын: Яровой Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна

Рождение ребёнка
28.06.1895

Сын: Яровой Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна

Рождение ребёнка
09.03.1897

Сын: Яровой Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна

Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Яровая Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Яровая (Кулакова) Евдокия Ивановна-Максимовна

Смерть
Неизвестно

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