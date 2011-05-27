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Магула Эвелина Евгеньевна
Магула Эвелина Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.2011
Пол
Женский
Отец
Магула Евгений
1978 г.р.
Мать
Бернгардт Светлана Ивановеа
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2011
Отец:
Магула Евгений
Мать:
Бернгардт Светлана Ивановеа
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