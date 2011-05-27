Магула Эвелина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магула Эвелина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.2011

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2011

Отец: Магула Евгений

Мать: Бернгардт Светлана Ивановеа

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