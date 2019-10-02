Табаева (Валитова) Рахима Закировна
Место рожденияд.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Дата рождения06.09.1940
Дата смерти02.10.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Табаев Ифтар Зиннатуллович
Смерть
02.10.2019
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно