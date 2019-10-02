Табаева (Валитова) Рахима Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табаева (Валитова) Рахима Закировна

Место рождения

д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР

Дата рождения

06.09.1940

Дата смерти

02.10.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1940

Отец: Валитов Закир Хамидуллович

Мать: Валитова Гарифа Садыковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табаев Ифтар Зиннатуллович

Рождение ребёнка
02.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Табаев Ифтар Зиннатуллович

Смерть
02.10.2019
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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