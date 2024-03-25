Туркина (Корешкова) Вера Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркина (Корешкова) Вера Иоакимовна

Туркина (Корешкова) Вера Иоакимовна

Место рождения

Круглый Бор, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглый Бор, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
11.10.1895

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Туркин (корешков) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.03.1897

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Туркин (корешков) Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин (корешков) Василий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close