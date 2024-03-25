Туркина (Корешкова) Вера Иоакимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1895
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Туркин (корешков) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.03.1897
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Туркин (корешков) Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно