Келарев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келарев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Келарев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Келарева Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
20.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Келарева Елизавета Владимировна

Смерть
1980
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