Келарев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Келарев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Келарева Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
20.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Келарева Елизавета Владимировна
Смерть
1980