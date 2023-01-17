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Дмитриев Георгий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1968

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1968

Отец: Дмитриев Геннадий Петрович

Мать: Дырко Евгения Георгиевна

Бракосочетание
21.01.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1993

Сын: Дмитриев Павел Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1999

Дочь: Дмитриева Полина Георгиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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