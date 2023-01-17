Дмитриев Георгий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1968
Бракосочетание
21.01.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1993
Сын: Дмитриев Павел Георгиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1999
Дочь: Дмитриева Полина Георгиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности