Белкин Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкин Александра

Белкин Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Петр

Смерть
1975

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