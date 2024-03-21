Белкин Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белкин Петр
Смерть
1975