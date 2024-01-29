Тарханова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.2010
Дочь: Овчинникова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.2017
Сын: Овчинников Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Михайлович