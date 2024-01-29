Тарханова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарханова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
07.04.2010

Дочь: Овчинникова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.2017

Сын: Овчинников Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Михайлович

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