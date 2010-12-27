Коничева Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коничева Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1976

Дата смерти

27.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1976

Отец: Коничев Сергей

Мать: Коничева Раиса

Рождение ребёнка
04.05.2002

Дочь: Вакурова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Власов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
23.10.2007

Сын: Власов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Власов Григорий Михайлович

Смерть
27.12.2010
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