Коничева Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1976
Дата смерти27.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1976
Отец: Коничев Сергей
Мать: Коничева Раиса
Рождение ребёнка
04.05.2002
Дочь: Вакурова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Власов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.2007
Сын: Власов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Власов Григорий Михайлович
Смерть
27.12.2010