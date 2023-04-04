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Прокофьев сын Никита
Прокофьев сын Никита
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
1846
Пол
Мужской
Отец
Степана сын Прокофий
1774 г.р.
Мать
Марья
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Степана Сын Прокофий
Мать:
Марья
Смерть
1846
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