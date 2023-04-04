Прокофьев сын Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев сын Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Степана Сын Прокофий

Мать: Марья

Смерть
1846
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