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(Шилова) Федора Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

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Дети

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Место
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Рождение
1922

Отец: Шилов Ефим Тарасович

Мать: Шилова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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