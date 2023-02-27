(Волошинова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Рогозина (Волошинова) Меланья Алексеевна
Отец ребёнка: Волошинов Алексей
Рождение ребёнка
1775
Сын: Волошинов Семён
Отец ребёнка: Волошинов Алексей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Волошинова) Анна
Отец ребёнка: Волошинов Алексей
Рождение ребёнка
1783
Сын: Волошинов Максим
Отец ребёнка: Волошинов Алексей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Волошинов Ефим
Отец ребёнка: Волошинов Алексей
Смерть
Неизвестно