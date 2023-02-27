(Волошинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волошинова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Рогозина (Волошинова) Меланья Алексеевна

Отец ребёнка: Волошинов Алексей

Рождение ребёнка
1775

Сын: Волошинов Семён

Отец ребёнка: Волошинов Алексей

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Волошинова) Анна

Отец ребёнка: Волошинов Алексей

Рождение ребёнка
1783

Сын: Волошинов Максим

Отец ребёнка: Волошинов Алексей

Рождение ребёнка
1788

Сын: Волошинов Ефим

Отец ребёнка: Волошинов Алексей

Смерть
Неизвестно

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