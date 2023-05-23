Мотрохина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1812

Сын: Мотрохин Павел Космич

Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович

Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафонникова Мария Косминична

Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мотрохин Иван Космич

Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мотрохин Лев Космич

Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович

Смерть
Неизвестно
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