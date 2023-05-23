Мотрохина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1812
Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович
Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафонникова Мария Косминична
Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мотрохин Иван Космич
Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мотрохин Лев Космич
Отец ребёнка: Мотрохин Косма Кирианович
Смерть
Неизвестно