Ковалев Максим Петрович
Место рожденияд. Подсеваки Понизовского района Смоленской обл.
Дата рождения15.03.1908
Дата смерти18.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1943
Дочь: Милаева (Ковалёва) Вера Максимовна
Мать ребёнка: Емельянова Раиса Климентьевна
Бракосочетание
31.01.1986
Смерть
18.06.1993