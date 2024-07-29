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Ковалев Максим Петрович

Место рождения

д. Подсеваки Понизовского района Смоленской обл.

Дата рождения

15.03.1908

Дата смерти

18.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1943

Дочь: Милаева (Ковалёва) Вера Максимовна

Мать ребёнка: Емельянова Раиса Климентьевна

Бракосочетание
31.01.1986

Жена: Емельянова Раиса Климентьевна

Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.06.1993
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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