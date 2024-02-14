Свиридкин (Максимова) Варвара
Место рожденияХутор, Тульская, Россия
Дата рождения02.12.1861
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1861
Отец: Стефанов Максим
Мать: не указана
Крещение
03.12.1861
Бракосочетание
26.09.1879
Рождение ребёнка
28.12.1885
Сын: Свиридкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Свиридкин Дмитрий Акимов
Рождение ребёнка
18.07.1892
Сын: Свиридкин Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Свиридкин Дмитрий Акимов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Свиридкина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Свиридкин Дмитрий Акимов
Смерть
1937