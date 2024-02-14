Свиридкин (Максимова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридкин (Максимова) Варвара

Место рождения

Хутор, Тульская, Россия

Дата рождения

02.12.1861

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1861

Отец: Стефанов Максим

Мать: не указана

Крещение
03.12.1861
Бракосочетание
26.09.1879

Муж: Свиридкин Дмитрий Акимов

Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Свиридкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Свиридкин Дмитрий Акимов

Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Свиридкин Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Свиридкин Дмитрий Акимов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Свиридкина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Свиридкин Дмитрий Акимов

Смерть
1937

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