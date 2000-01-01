Бродский Лев Израилевич
Место рожденияг. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Дата рождения1852
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1818 по 1923
г. Париж, Франция
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
По 1918
г. Киев, Украина
Смерть
1923
г. Париж, Франция