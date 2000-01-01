Бродский Лев Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродский Лев Израилевич

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Место рождения

г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина

Дата рождения

1852

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Место жительства
С 1818 по 1923
г. Париж, Франция
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
По 1918
г. Киев, Украина
Смерть
1923
г. Париж, Франция
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