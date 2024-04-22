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Кобелева Марфа Демидовна

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

07.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1897 ст.

Отец: Кобелев Диомид Андреев

Мать: Кобелева Лукия Иванова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 125
Упоминание
02.02.1938
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 125 Свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно
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