Кобелева Марфа Демидовна
Место рождения
Дата рождения07.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1897 ст.
Отец: Кобелев Диомид Андреев
Мать: Кобелева Лукия Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 125
Упоминание
02.02.1938
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 125 Свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно