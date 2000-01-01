Сучков Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сучков Тимофей

Мать: Сучкова Александра

Рождение ребёнка
10.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сучкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Федор

Мать ребёнка: Сучкова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Александра

Смерть
Неизвестно
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