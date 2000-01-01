Сучков Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сучков Тимофей
Мать: Сучкова Александра
Рождение ребёнка
10.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сучкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучков Федор
Мать ребёнка: Сучкова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучкова Александра
Смерть
Неизвестно