Ветчинкина (Яковенко) Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1933
Дата смерти30.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1933
Бракосочетание
07.03.1957
Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1958
Дочь: Кудашева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ветчинкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1961
Дочь: Ветчинкина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ветчинкин Иван Григорьевич
Смерть
30.07.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область