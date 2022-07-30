Ветчинкина (Яковенко) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветчинкина (Яковенко) Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1933

Дата смерти

30.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1933

Отец: Яковенко Трофим Дмитриевич

Мать: Яковенко Агриппина Филипповна

Бракосочетание
07.03.1957

Муж: Ветчинкин Иван Григорьевич

Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1958

Дочь: Кудашева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ветчинкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1961

Дочь: Ветчинкина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ветчинкин Иван Григорьевич

Смерть
30.07.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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