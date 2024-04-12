(Хаустова) 1Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Сергеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Герасимовна (Хаустова)) Агафья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Сергеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фёдор Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Сергеевич
Смерть
По 1850