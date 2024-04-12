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(Хаустова) 1Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Сергеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Герасимовна (Хаустова)) Агафья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Сергеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Фёдор Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Сергеевич

Смерть
По 1850

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