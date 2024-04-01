Хамитов Хусаин Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Хусаин Гарифович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хамитов Гариф

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Рождение ребёнка
10.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
20.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
?.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
?.09.1975
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
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