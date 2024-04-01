Хамитов Хусаин Гарифович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.09.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хамитов Гариф
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
10.09.1946
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
20.04.1949
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
?.02.1953
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
?.09.1975
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр