Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Ockel-Salwitz Friedrich Ernst

Мать: Von Ockel Marie Louise

Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.09.1885

Муж: Евтанович Вячеслав Ефимович

Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
28.04.1887

Сын: Евтанович Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Евтанович Вячеслав Ефимович

Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Рождение ребёнка
13.09.1889

Дочь: Cresson Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Евтанович Вячеслав Ефимович

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
15.11.1911
Санкт-Петербург
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