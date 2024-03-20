Евтанович (Von Ockel) Мария Фёдоровна
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.11.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.09.1885
Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
28.04.1887
Сын: Евтанович Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: Евтанович Вячеслав Ефимович
Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Рождение ребёнка
13.09.1889
Дочь: Cresson Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Евтанович Вячеслав Ефимович
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
15.11.1911
Санкт-Петербург