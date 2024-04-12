Золото Косьма Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти02.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Золото Георгий Трандафилович
Мать: Золото Василиса
Бракосочетание
До 1860
Жена: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Котела Мария Косьмина
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
04.05.1869
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180.
Смерть
02.03.1884
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1884г.лист-164,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-165.
Похороны
04.03.1884