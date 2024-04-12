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Золото Косьма Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

02.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Золото Георгий Трандафилович

Мать: Золото Василиса

Бракосочетание
До 1860

Жена: Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Котела Мария Косьмина

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Золото Николай Косьмин

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180.
Смерть
02.03.1884
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1884г.лист-164,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-165.
Похороны
04.03.1884
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