Ярмухаметов Халил
Место рожденияд.Тюканово Кумертауского района БАССР
Дата рождения03.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1950
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1952
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1955
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.02.1959
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1960
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.06.1962
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
13.04.1965
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно