Ярмухаметов Халил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухаметов Халил

Место рождения

д.Тюканово Кумертауского района БАССР

Дата рождения

03.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тюканово Кумертауского района БАССР
Рождение ребёнка
03.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
13.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмухаметова Фатима Нугумановна

Смерть
Неизвестно
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