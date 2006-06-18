Трухин Дмитрий Иванович
Место рожденияСело Кумара Шимановский район Амурская область
Дата рождения08.11.1931
Дата смерти18.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1931
Отец: Трухин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1961
Мать ребёнка: Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1961
Сын: Трухин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна
Смерть
18.06.2006
Шимановск, город Шимановск, Амурская область