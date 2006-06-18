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Трухин Дмитрий Иванович

Место рождения

Село Кумара Шимановский район Амурская область

Дата рождения

08.11.1931

Дата смерти

18.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1931

Отец: Трухин Иван

Мать: Трухина Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Трухин Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Трухин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна

Смерть
18.06.2006
Шимановск, город Шимановск, Амурская область

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