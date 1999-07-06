Сакалкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1994
Сын: Сакалкин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сакалкина Наталья Марковна
Рождение ребёнка
06.07.1999
Сын: Сакалкин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Сакалкина Наталья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно