Сакалкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакалкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1994

Сын: Сакалкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сакалкина Наталья Марковна

Рождение ребёнка
06.07.1999

Сын: Сакалкин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Сакалкина Наталья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакалкина Наталья Марковна

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