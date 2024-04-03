Вьюжанин Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьюжанин Василий Никифорович

Вьюжанин Василий Никифорович

Место рождения

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

23.11.1809

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Вьюжанин Никифор Фотеев

Мать: Вьюжанина Марья Лукояновна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Вьюжанин Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Вьюжанина Анна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Вьюжанин Феклист Васильевич

Мать ребёнка: Вьюжанина Анна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Вьюжанин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Вьюжанина Анна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.07.1802

Дочь: Вьюжанина Марина Васильевна

Мать ребёнка: Вьюжанина Анна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюжанина Анна

Смерть
23.11.1809
Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close