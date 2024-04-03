Вьюжанин Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти23.11.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Вьюжанин Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Вьюжанина Анна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Вьюжанин Феклист Васильевич
Мать ребёнка: Вьюжанина Анна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Вьюжанин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Вьюжанина Анна
Рождение ребёнка
10.07.1802
Дочь: Вьюжанина Марина Васильевна
Мать ребёнка: Вьюжанина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюжанина Анна
Смерть
23.11.1809